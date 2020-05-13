«Не могу остановить смех, я там «р» не выговариваю». Слуцкая — о видео старого интервью

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая выложила в «Инстаграме» видео старого интервью. Если верить голосу за кадром, ей тогда было 16 лет. В том возрасте, напомнила фигуристка, она ещё не умела выговаривать букву Р.
«Не могу остановить смех, когда смотрю это видео. Я там букву Р ещё не умею выговаривать.
Да, до 19 лет я картавила. И мне это очень сильно надоело. Я посадила перед собой маму и сказала: «Покажи, пожалуйста, как ты держишь язык, чтобы перестать картавить». Я сама, путём подсматривания, как двигается язык, начала себя переучивать.
Достаточно быстро у меня это получилось! Потом, к сожалению, много времени ушло на то, чтобы реализовать это умение в речи. Язык ужасно заплетался. Но я очень сильно хотела красивой речи: работала над собой днём и ночью. И в конце концов я натренировала чистую и внятную речь, как и мечтала!» — подписала она видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкой.
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