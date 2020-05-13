«Лицо человека, который закрыл семестр». Туктамышева опубликовала жизнерадостное фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в «сториз» в своём «инстаграме». Судя по фото и подписи, спортсменка успешно закончила учебный год.

«Лицо человека, который закрыл семестр!!! Наконец-то!», — написала Туктамышева.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

Туктамышева, как и многие другие спортсмены, находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы в итоге отменили чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде.

Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. В общей сложности в мире зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Уже более 293 тыс. человек умерли.