Плющенко и Рудковская станцевали под хит 2015 года «Опа»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевал со своей женой Яной Рудковской под песню «Опа». Исполнителями композиции являются DREAMTIM, Юля Паго и Ed-One.
«Ну наконец-то нормально хоть оделись и сплясали», — подписала Рудковская видео.
Видео можно посмотреть на странице Рудковской в «Инстаграме».
Плющенко и Рудковская женаты с сентября 2009 года, их сыну Александру 7 лет.
Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Плющенко два серебра Игр, фигурист — трёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.
Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.
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