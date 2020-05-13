Плющенко и Рудковская станцевали под хит 2015 года «Опа»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевал со своей женой Яной Рудковской под песню «Опа». Исполнителями композиции являются DREAMTIM, Юля Паго и Ed-One.



«Ну наконец-то нормально хоть оделись и сплясали», — подписала Рудковская видео.

Видео можно посмотреть на странице Рудковской в «Инстаграме».



Плющенко и Рудковская женаты с сентября 2009 года, их сыну Александру 7 лет.



Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Плющенко два серебра Игр, фигурист — трёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.



Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.