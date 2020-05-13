«В этой болезни главное — не пропустить». Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, подробно рассказал о заражении коронавирусом. Вместе с ним заразились и члены семьи. Его жена — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.



«К сожалению, заболел один из коллег, с которым я общался, и после 1 мая мне пришлось сесть на режим самоизоляции. Планировал объединить в единый процесс и служебные обязанности, и наведение порядка дома. При этом продолжал тестироваться.



И вот тест показал положительный результат. Первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая, неприятная температура… И ломало. И Таню стало ломать, у неё температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днём. Ну 37,8 — ночью…



И когда поняли уже, что процесс идёт, так сказать, в гору, с температурой, ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ… В общем, поймали вовремя.



В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но всё равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", — цитирует Пескова «КоммерсантЪ».

«Будем жить дальше». Навка и Песков идут на поправку после заражения коронавирусом