Бетина Попова: фигурное катание не для бедных. Вне сборной ничего не зарабатывают

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду россиянка Бетина Попова рассказала, что фигурное катание — спорт не для бедных и что спортсмены, находящиеся вне сборной России, ничего не зарабатывают.
«Топовые спортсмены в России могут рассчитывать на полное обеспечение. Федерация может и костюмы оплатить, и постановку программ за рубежом. Но для тех, кто только стремится попасть в сборную, фигурное катание — сплошные расходы.
Например, за индивидуальную работу с тренером нужно платить. Почти в каждой группе есть свой ценник. Разброс в зависимости от тренера и уровня спортсмена — от 10 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц. Фигурное катание — спорт не для бедных.
Если ты в сборной, на обычную ставку можешь рассчитывать всегда. За серьёзные достижения полагается надбавка. У нашей пары была ставка 20 тысяч рублей на человека. У ребят в регионах ситуация даже попроще, а вот в Москве очень много спортсменов — спонсировать всех не получится.
Ребята не из сборной в современном фигурном катании ничего не зарабатывают. По сути, всё держится на энтузиазме родителей», — цитирует спортсменку Forbes.ru.
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