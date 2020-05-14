«У неё давно что-то с мозгами слетело». Ирина Роднина жёстко ответила Татьяне Тарасовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на недавние слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Напомним, Тарасова рассказала, как Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, хотя у той был рак четвёртой степени и она даже не могла пить воду.

«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (на самом деле в 2001-м. — Прим. «Чемпионата»).

Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог её рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно — говорить о человеке, которого уже нет», — приводит слова Родниной Sport24.