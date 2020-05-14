Ильиных опубликовала фото с сыном на фоне солнца

Российская фигуристка Елена Ильиных, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях и бронзовый призёр той же Олимпиады в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, опубликовала в своём «Инстаграме» фото с недавно родившимся сыном.

«Полунин-младший», — написала Ильиных, сопроводив запись хэштегом «Мир». Именно так Елена и её возлюбленный, артист балета Сергей Полунин, назвали своего сына. Малыш появился на свет 16 января этого года. Выбор имени они объяснили так: «Два дня у нас ребёнок жил без имени. Мы по-разному называли малыша, смотрели, как он будет реагировать. Когда сказали «Мир» — он откликнулся».

Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.