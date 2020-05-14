Татьяна Навка, заразившаяся коронавирусом, показала фото из больницы

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка выложила в «сториз» своего «инстаграма» две фотографии из больницы. Напомним, спортсменка и её супруг Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заразились коронавирусом.

На первом фото можно увидеть букет цветов, который стоит в палате у Навки. На втором — распорядок дня в отношении положения тела, которого ей необходимо придерживаться.

Фото: https://www.instagram.com/stories/tatiana_navka/

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве действует домашний режим самоизоляции для всех горожан, хотя режим нерабочих дней окончен с 12 мая. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 298 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,6 млн.