«На Джоли в молодости похожа». Подписчики оценили новое фото Аделины Сотниковой

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» фото, в подписи к которому привела философскую цитату. Пользователи отреагировали не только на подпись, но и на отдалённое сходство Сотниковой с известной голливудской актрисой Анджелиной Джоли.
«Мы — это то, что мы думаем. Мы — это всё то, что возникает в наших мыслях. Своими мыслями мы сотворяем мир. То, что мы знаем, ограничено, а то, чего мы не знаем, – бесконечно», — подписала она фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.
Вот какие комментарии оставили пользователи.
«На Джоли в молодости похожа».
«Неотразима! Цитата от «Дели»?»
«Твои глаза сверкают, будто два бриллианта. Ты такая хрупкая, изящная, как хрусталь, нежная, как лебединое пёрышко, сладкая, как мёд. Ежеминутно восхищаюсь твоей изысканной красотой».
- 14 мая 2020
-
15:02
-
14:17
-
13:48
-
13:43
-
13:21
-
12:39
-
00:43
- 13 мая 2020
-
21:58
-
21:26
-
19:45
-
16:12
-
15:46
-
14:57
-
14:45
-
13:54
-
13:15
-
12:17
-
11:14
-
10:14
- 12 мая 2020
-
22:40
-
21:13
-
20:55
-
20:22
-
20:15
-
20:00
-
18:16
-
17:27
-
16:49
-
16:40
-
16:36
-
16:34
-
16:32
-
15:57
-
15:33
-
14:42