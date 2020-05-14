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«На Джоли в молодости похожа». Подписчики оценили новое фото Аделины Сотниковой

«На Джоли в молодости похожа». Подписчики оценили новое фото Аделины Сотниковой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» фото, в подписи к которому привела философскую цитату. Пользователи отреагировали не только на подпись, но и на отдалённое сходство Сотниковой с известной голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

«Мы — это то, что мы думаем. Мы — это всё то, что возникает в наших мыслях. Своими мыслями мы сотворяем мир. То, что мы знаем, ограничено, а то, чего мы не знаем, – бесконечно», — подписала она фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Вот какие комментарии оставили пользователи.

«На Джоли в молодости похожа».
«Неотразима! Цитата от «Дели»?»
«Твои глаза сверкают, будто два бриллианта. Ты такая хрупкая, изящная, как хрусталь, нежная, как лебединое пёрышко, сладкая, как мёд. Ежеминутно восхищаюсь твоей изысканной красотой».

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