Софья Самодурова: кто понял, в чём прикол?

Чемпионка Европы 2019 года, 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию. Спортсменка предложила подписчикам угадать, что не так на этом фото.

«Кто понял, в чём прикол?» — подписала она изображение.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.

Подписчики предположили, что на одну половину лица фигуристка нанесла макияж, а на другую — нет. Вот какие комментарии они оставили.

«Разные ресницы».

«Макияж на пол-лица и без».

«Это когда в салоне одну половину лица красят бесплатно, а вторую только за деньги».

«И без мейка милаха».

Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).