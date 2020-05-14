Софья Самодурова: кто понял, в чём прикол?

Чемпионка Европы 2019 года, 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию. Спортсменка предложила подписчикам угадать, что не так на этом фото.
«Кто понял, в чём прикол?» — подписала она изображение.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.
Подписчики предположили, что на одну половину лица фигуристка нанесла макияж, а на другую — нет. Вот какие комментарии они оставили.
«Разные ресницы».
«Макияж на пол-лица и без».
«Это когда в салоне одну половину лица красят бесплатно, а вторую только за деньги».
«И без мейка милаха».
Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).
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