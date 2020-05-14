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Мешков — о Плющенко: хороший спортсмен и хороший тренер — две разные сущности

Мешков — о Плющенко: хороший спортсмен и хороший тренер — две разные сущности
Фигурное катание / Гран-при 0

Четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Валерий Мешков прокомментировал стремительное начало тренерской карьеры двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Стать тренером по работе с именитыми спортсменами, тем более женщинами, и вот так сразу, как это сделал Евгений Плющенко, я такой пример вижу впервые.

Даже Станислав Алексеевич Жук, воспитавший Ирину Роднину и многих других знаменитостей в фигурном катании, говорил, что хороший тренер и хороший спортсмен – две разные сущности.

Сам он, кстати, никогда не был олимпийским чемпионом. Несмотря на то, что это был самый гениальный тренер в нашей истории», — цитирует Мешкова «Собеседник».

В начале мая стало известно о переходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный (2019) и бронзовый (2020) призёр чемпионата России, вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.

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