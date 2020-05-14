Анна Щербакова назвала свои любимые фильмы
Серебряная медалистка чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова по просьбе подписчиков назвала свои любимые фильмы, к каждому из которых написала краткую рецензию.
«Честно говоря, я довольно редко смотрю фильмы, но на карантине уже посмотрела что-то интересное.
1) „Заражение“. Этот фильм не новый, но как никогда актуальный и познавательный в нашей ситуации. Я смотрела с огромным интересом. Возможно, там вы найдёте ответы на многие вопросы.
2) „Достать ножи“. Как раз такие фильмы я очень люблю. Совершенно не страшный, но очень захватывающий детектив.
3) „Дом у озера“. Это фильм с необычной историей. На мой взгляд, очень душевный и трогательный», — написала Анна на своей странице в «Инстаграме».
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