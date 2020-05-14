Алина Загитова рассказала, как планирует встречать 18-й день рождения

Российская фигуристка Алина Загитова сказала, что не имеет особых планов на грядущий день рождения. 18 мая уроженке Ижевска исполнится 18 лет.



«Как готовлюсь к 18-летию? Никак, веду прямой эфир. В целом не знаю, что можно придумать креативного. Наверное, только сидеть дома с родителями», — заявила Загитова во время лайв-эфира на своей странице в «Инстаграме».



Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.

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