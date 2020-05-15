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«Зачем этот стёб про букеты?» Подписчики отреагировали на прощание Трусовой с Тутберидзе

«Зачем этот стёб про букеты?» Подписчики отреагиро
«Зачем этот стёб про букеты?» Подписчики отреагировали на прощание Трусовой с Тутберидзе
Фигурное катание / Гран-при 0

Подписчики прокомментировали пост 15-летней российской фигуристки Александры Трусовой, которым та попрощалась с тренером Этери Тутберидзе. Напомним, с нового сезона спортсменка будет тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Трусова, в частности, выразила уверенность, что у неё ещё будет возможность подарить Тутберидзе не один букет её любимых цветов.

«Ор про букет», — написал в комментариях один из подписчиков. Этот комментарий собрал несколько десятков лайков.
«Зачем этот стёб про букеты?» — написал другой.
«Совсем неубедительно, просто отмазка. Посмотрим, всё ещё впереди, и время покажет».
«Надеюсь, что ты не станешь просто очередным финансовым проектом Яны Рудковской, которыми являются и её муж, и их сын».
«Саша, от тебя такого шага точно не ожидала, но это точно шаг назад, глупо!!!».
«Александра, ну зачем к Плющенко?! Он же не тренер! Он шоумен! Жаль, очень жаль!».

Были и более доброжелательные комментарии.

«Верим в тебя, Сашенька! Удачи!!!».
«Мы в тебя верим, Саша! Всё получится!».
«Вперёд, только вперёд, красотка!».

Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный (2019) и бронзовый (2020) призёр чемпионата России, вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.

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