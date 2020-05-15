«Зачем этот стёб про букеты?» Подписчики отреагировали на прощание Трусовой с Тутберидзе

Подписчики прокомментировали пост 15-летней российской фигуристки Александры Трусовой, которым та попрощалась с тренером Этери Тутберидзе. Напомним, с нового сезона спортсменка будет тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Трусова, в частности, выразила уверенность, что у неё ещё будет возможность подарить Тутберидзе не один букет её любимых цветов.
«Ор про букет», — написал в комментариях один из подписчиков. Этот комментарий собрал несколько десятков лайков.
«Зачем этот стёб про букеты?» — написал другой.
«Совсем неубедительно, просто отмазка. Посмотрим, всё ещё впереди, и время покажет».
«Надеюсь, что ты не станешь просто очередным финансовым проектом Яны Рудковской, которыми являются и её муж, и их сын».
«Саша, от тебя такого шага точно не ожидала, но это точно шаг назад, глупо!!!».
«Александра, ну зачем к Плющенко?! Он же не тренер! Он шоумен! Жаль, очень жаль!».
Были и более доброжелательные комментарии.
«Верим в тебя, Сашенька! Удачи!!!».
«Мы в тебя верим, Саша! Всё получится!».
«Вперёд, только вперёд, красотка!».
Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный (2019) и бронзовый (2020) призёр чемпионата России, вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
- 15 мая 2020
-
09:04
- 14 мая 2020
-
22:51
-
22:31
-
21:04
-
19:46
-
18:55
-
18:18
-
16:52
-
15:46
-
15:02
-
14:17
-
13:48
-
13:43
-
13:21
-
12:39
-
00:43
- 13 мая 2020
-
21:58
-
21:26
-
19:45
-
16:12
-
15:46
-
14:57
-
14:45
-
13:54
-
13:15
-
12:17
-
11:14
-
10:14
- 12 мая 2020
-
22:40
-
21:13
-
20:55
-
20:22
-
20:15
-
20:00
-
18:16