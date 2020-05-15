«Безумная мамаша». Фигуристка Елена Ильиных поделилась смешным фото

Российская фигуристка Елена Ильиных, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях и бронзовый призёр той же Олимпиады в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, опубликовала в своём «инстаграме» новую фотографию.

«Безумная мамаша, или как себя чувствуешь, когда находишься на карантине так долго», — подписала фото Ильиных.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

У Ильиных и её возлюбленного, артиста балета Сергея Полунина, ранее родился сын. Ребёнка родители назвали именем Мир. Малыш появился на свет 16 января 2020 года.

Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.