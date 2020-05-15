Татьяна Тарасова рассказала, почему расплакалась после проката Медведевой на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не смогла сдержать эмоций после выступления Евгении Медведевой на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Напомним, Тарасова в прямом эфире комментировала соревнования.
«На Олимпийских играх я не могла себя сдержать, я сильно плакала, когда откаталась Женя. Потому что Женя так откаталась, что она как бы из себя вынула душу. Она откатались до слёз. Когда у человека нет ничего больше – всё, что она могла, всё до последнего вздоха она отдала этой программе. И я очень плакала, и это было в эфире.
Потом мы не смеялись, потому что очень сильно наказывали за эти слёзы: писали глупости. А для меня это просто поступок – то, как она катается. Я знала, что у неё болит. И это не значит, что я не любила Алину (Загитову. — Прим. «Чемпионата»). Глупость какая-то», — рассказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Один дома».
Медведева стала второй на Олимпиаде, а золотую медаль завоевала Алина Загитова.
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