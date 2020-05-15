Алексей Ягудин отреагировал на новость о гуманитарной помощи КНДР от России

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что Россия отправила в КНДР 25 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи. Спортсмен напомнил о другой новости, в которой говорилось, что 35% россиян стали экономить на питании ввиду нехватки денежных средств.
«Вопрос зачем? Я про Корею, если что», — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/?hl=ru
В настоящее время 40-летний Ягудин, как и большинство других спортсменов, пребывает на добровольном карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Он олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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