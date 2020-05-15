Хореограф Адоньев — о Тутберидзе: тем, кто пишет, что она сбежала в США, – не дождётесь
Хореограф Виктор Адоньев, ранее сотрудничавший с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, объяснил, почему она находится в США. По её словам, она успела улететь к дочери, а вернуться не может, поскольку границы закрыты из-за карантина.
«Когда авиасообщение начали отменять, а границы закрывать, Этери Георгиевна села в самолёт и полетела к родной дочери в Детройт. Тем, кто пишет, что она сбежала в США, – не дождётесь, Россия для неё всё! А теперь вынуждена сидеть там и ждать, когда снимут все ограничения на передвижение.
Хочу поддержать Этери Георгиевну в разгар пандемии. И сказать ей огромное спасибо за то, что воспитала во мне личность и привила колоссальную любовь к фигурному катанию!» — написал Адоньев в своём «инстаграме».
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