В ISU объяснили, почему тройные флип и лутц уравняли в стоимости

Глава технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) Фабио Бьянкетти объяснил, почему было принято решение уравнять в стоимости тройной флип и тройной лутц. Стоимость тройного лутца снизили с 5,9 балла до 5,3.

«После исследования, проведённого в ходе сезона, сложность исполнения тройного флипа и тройного лутца была признана абсолютно одинаковой. Техника этих прыжков одинакова, как и подготовка, поэтому то, какой из двух прыжков сложнее, очень субъективно и зависит от тела фигуриста.

Одинарный и двойной лутц по-прежнему считаются немного более сложными, чем одинарный и двойной флип, — из-за другой техники. Их стоимость остаётся неизменной. Однако эта разница исчезает, когда фигуристы переходят к тройным или четверным прыжкам», – приводятся слова Бьянкетти на сайте ISU.

Специалист также прокомментировал уравнивание в стоимости четверных флипа, лутца и риттбергера. Все эти прыжки теперь стоят 11 баллов. Ранее за риттбергер давали 10,5 балла, за лутц – 11,5.

«Если посмотреть на статистику, то четверной риттбергер, скорее всего, является самым сложным из четверных, но опять же это зависит в основном от тела фигуриста. Поэтому в конце концов мы решили дать всем этим четверным прыжкам одинаковую стоимость», – сказал Бьянкетти.