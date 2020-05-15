Загитова попала в состав сборной России на новый сезон, несмотря на приостановку карьеры

Федерация фигурного катания на коньках России утвердила основной состав кандидатов в сборную страны на следующий сезон, сообщает «Российская газета».
В женском одиночном катанию Россию представят: Алина Загитова, которая ранее объявила о приостановке карьеры, Евгения Медведева, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.
В мужском одиночном катании честь страны будут защищать: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Артур Данелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв и Александр Самарин.
Состав в парном катании: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Состав в танцах на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анабель Морозов/Андрей Багин, Виктория Синицына/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко.
Также было принято решение, что спортсмены, выступающие или выступавшие за сборную России, имеют право на официальный переход через два года после получения запроса от зарубежной федерации, а участвовавшие в чемпионатах страны — через год.
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