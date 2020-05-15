Федерация ещё не утвердила переход Трусовой к Плющенко

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) получила заявление двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой о переходе к тренеру Евгению Плющенко, но пока его не утвердила, так как необходимы другие документы. Об этом сообщил почётный президент организации Валентин Писеев.
Напомним, ранее 15-летняя Трусова приняла решение о переходе из группы тренера Этери Тутберидзе, работающей в системе московского Центра спорта и образования «Самбо-70», в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Поступило только заявление от Трусовой, но ещё должно быть оформленное мнение от той организации, из которой она переходит. Должна обсудить данный вопрос и московская федерация. Когда все документы будут представлены, тогда и будет решение», — приводит слова Писеева «Р-Спорт».
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