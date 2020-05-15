Академия Плющенко будет работать с хореографами Большого театра

Российский фигурист Евгений Плющенко сообщил, что в предстоящем сезоне планирует в своей академии наладить работу с хореографами из-за границы и хореографами Большого театра. По словам Плющенко, с Большим театром они уже достигли соглашения.
«Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде. Это и постоянные, и приглашённые — иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работают со спортсменами. К работе в академии также будут привлечены и хореографы Большого театра, и преподаватели современного танца. Такие договоренности уже есть, а имена и фамилии я сейчас озвучивать не буду — сначала надо выйти из самоизоляции и вернуться к тренировкам», — цитирует Плющенко ТАСС.
Ранее в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе перешла 15-летняя фигуристка Александра Трусова.
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