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Академия Плющенко будет работать с хореографами Большого театра

Академия Плющенко будет работать с хореографами Большого театра
Фигурное катание / Гран-при 0

Российский фигурист Евгений Плющенко сообщил, что в предстоящем сезоне планирует в своей академии наладить работу с хореографами из-за границы и хореографами Большого театра. По словам Плющенко, с Большим театром они уже достигли соглашения.

«Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде. Это и постоянные, и приглашённые — иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работают со спортсменами. К работе в академии также будут привлечены и хореографы Большого театра, и преподаватели современного танца. Такие договоренности уже есть, а имена и фамилии я сейчас озвучивать не буду — сначала надо выйти из самоизоляции и вернуться к тренировкам», — цитирует Плющенко ТАСС.

Ранее в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе перешла 15-летняя фигуристка Александра Трусова.

Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе к Плющенко
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