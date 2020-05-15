Трусова оценила итоги сезона и выбрала самый сложный момент

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги сезона-2019/2020, в котором дебютировала среди взрослых, и выбрала самый сложный момент.

«Прошлый сезон я оцениваю на «хорошо». Не всё получилось, что я хотела, но я многому научилась. Выучила новые элементы, получила опыт. Я обязательно это использую в следующем сезоне.

Лучший момент сезона — это выступление на Japan Open. Мне удалось исполнить свою программу и помочь команде. Это очень приятное чувство. И вообще это было интересно. Кроме того соревнования в Японии — это всегда праздник. Самый сложный старт — чемпионат России.

Как восприняла отмену чемпионата мира? На подготовку к ЧМ было потрачено много сил, как физических, так и моральных. Отмена ЧМ была очень неожиданной. Я долго не могла поверить, что такое вообще возможно. Оказалось, возможно, и не только это. Жизнь на мгновение остановилась. Но я быстро взяла себя в руки и наметила планы на межсезонье. Нас ждали впереди шоу, и мне очень хотелось выучить четверной риттбергер. Поговорили с тренерами, они мне дали пять дней на отдых, а потом — подготовка и шоу. А дальше все всё знают. Шоу отменили, авиарейсы отменили. И всё пошло не так, как мы хотели», — приводит слова Трусовой figureskating-online.