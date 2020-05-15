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Александра Трусова: с самоизоляцией мне справиться проще, чем многим

Александра Трусова: с самоизоляцией мне справиться проще, чем многим
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Александра Трусова, которая в межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, рассказала, как справляется с самоизоляцией, объявленной из-за угрозы распространения коронавируса.

«У нас есть дом, недалеко от Москвы. Там очень хорошо: лес, речка, птички поют. Так что с карантином и самоизоляцией мне справиться проще, чем многим. Могу тренироваться на свежем воздухе.

Поддерживаю как могу форму. Но тренировки на полу не заменят льда. Кроме тренировок занималась подготовкой к ОГЭ. Учу английский. В общем, дел много. У нас большая семья, и нам не бывает скучно.

Пёс Джек — это скорее собака моего брата. Он давно мечтал о сибирской хаски. А я всех люблю. Чем больше, тем лучше. Очень рада Лана, ей с ним весело», — приводит слова Трусовой figureskating-online.

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