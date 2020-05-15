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«Танцуем бёдрами!» Плющенко и Рудковская станцевали ламбаду

«Танцуем бёдрами!» Плющенко и Рудковская станцевали ламбаду
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга, известный продюсер Яна Рудковская, станцевали ламбаду.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

С именем Плющенко в последнее время связаны сразу два громких скандала. Во-первых, в академию Евгения решила перейти двукратная чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова, которая ранее тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Второй скандал был связан с публикацией в издании «Стархит» новости о психическом заболевании, которым якобы страдает семилетний сын спортсмена. Новость была снята с публикации только после обращения семьи Плющенко в суд.

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