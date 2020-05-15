«Танцуем бёдрами!» Плющенко и Рудковская станцевали ламбаду
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга, известный продюсер Яна Рудковская, станцевали ламбаду.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
С именем Плющенко в последнее время связаны сразу два громких скандала. Во-первых, в академию Евгения решила перейти двукратная чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова, которая ранее тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.
Второй скандал был связан с публикацией в издании «Стархит» новости о психическом заболевании, которым якобы страдает семилетний сын спортсмена. Новость была снята с публикации только после обращения семьи Плющенко в суд.
Трусова: только в России смена тренера вызывает столько обвинений и оскорблений
- 15 мая 2020
-
20:20
-
20:00
-
19:30
-
19:04
-
18:00
-
15:54
-
15:09
-
15:02
-
14:38
-
14:22
-
13:20
-
12:38
-
12:23
-
11:37
-
10:54
-
10:11
-
10:02
-
09:04
- 14 мая 2020
-
22:51
-
22:31
-
21:04
-
19:46
-
18:55
-
18:18
-
16:52
-
15:46
-
15:02
-
14:17
-
13:48
-
13:43
-
13:21
-
12:39
-
00:43
- 13 мая 2020
-
21:58
-
21:26
Партнерский контент