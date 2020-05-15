Слуцкая выступила с резкой критикой пересмотра стоимости элементов в фигурном катании

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала изменение правил в оценках прыжков с сезона-2020/2021.

«Изменения баллов за прыжки. Почему я не согласна?

Негодую от новости, что прыжки в 4 оборота — флип, риттбергер и лутц — будут носить одинаковый̆ коэффициент сложности. Эти прыжки исторически относили к разным уровням сложности. И вдруг через 120 лет они потеряли свою дороговизну!

По определению лутц не может быть лёгким прыжком, потому что он исполняется с хода назад, с зубца, да и ещё с определённого ребра. Нежели риттбергер, который считается одним из самых лёгких прыжков в этой тройке, потому что не нужно переходить с ноги на ногу. С правой толкаешься и на правую приземляешься. Главное тут, скажем так, правильно «ввернуться».

Обесценивание значимости элементов я считаю, во-первых, просто бредом. Во-вторых, исторически сложилось так, что эти прыжки различны. А теперь что? Давайте тогда всю программу будем «прыгать один и тот же прыжок и кататься на одной ноге!». Но это ещё не всё! Внесены поправки по поводу недокрутов.



Если у спортсмена, скажем так, «мягкие ноги» — он приземляется на выезде не на полный конёк, а на зубец, и иногда складывается впечатление недокрута. Такое мы можем наблюдать даже у ведущих спортсменов. Я сейчас не говорю о реальных недокрутах, которые отчётливо видно профессиональным взглядом. Именно эта история не даст возможности некоторым спортсменам получить надбавку и будет намного сильнее бить по результату, чем три четверных прыжка.

Хм… Тогда уже можно пересмотреть все прыжки, и 99% из них будут «недокрученными». И если история с лутцем, флипом и риттбергером коснётся ограниченного количества спортсменов, то вот с недокрутами судьям дают карт-бланш. Странное решение, не находите?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».