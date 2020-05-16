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Аделина Сотникова станцевала под песню «Опа»

Аделина Сотникова станцевала под песню «Опа»
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Первая российская чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова исполнила шуточный танцевальный номер под песню DJ DreamTim feat. Юля Паго & Ed-One – #Опа.

Видео можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в TikTok.

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Она двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Ранее Сотникова призналась, что очень любит детей и имеет опыт, полученный в общени с крестником и многочисленными племянниками.

Сотникова: планирую детей, это 100 000%. Я их люблю, да и опыт есть
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