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Тарасова: Трусова открыла двери в другой мир фигурного катания

Тарасова: Трусова открыла двери в другой мир фигурного катания
Фигурное катание / Гран-при 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своим мнением о юных российских фигуристках, которые доминируют в женском одиночном катании. Тренер назвала Алёну Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову лучшими фигуристками мира. Именно они заняли весь пьедестал на чемпионате Европы и чемпионате России.

«Косторная — она прекрасна, у неё абсолютная короткая программа. Она сочетает в себе атлетизм и хореографию. Щербакова — тоненькая и воздушная девочка. И Саша Трусова, которая первой из воспитанниц Тутберидзе сделала четверной прыжок, — она открыла двери в другой мир фигурного катания», — сказала Тарасова на канале «Один дома» в YouTube.

Ранее Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. История вызвала большой резонанс. Представители штаба Тутберидзе обвинили Трусову в предательстве.

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