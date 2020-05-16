Тарасова: Трусова открыла двери в другой мир фигурного катания

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своим мнением о юных российских фигуристках, которые доминируют в женском одиночном катании. Тренер назвала Алёну Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову лучшими фигуристками мира. Именно они заняли весь пьедестал на чемпионате Европы и чемпионате России.
«Косторная — она прекрасна, у неё абсолютная короткая программа. Она сочетает в себе атлетизм и хореографию. Щербакова — тоненькая и воздушная девочка. И Саша Трусова, которая первой из воспитанниц Тутберидзе сделала четверной прыжок, — она открыла двери в другой мир фигурного катания», — сказала Тарасова на канале «Один дома» в YouTube.
Ранее Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. История вызвала большой резонанс. Представители штаба Тутберидзе обвинили Трусову в предательстве.
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