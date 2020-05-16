Тарасова — об актёре Башарове: он что, совершенно глупый, идиот?

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об актёре Марате Башарове, который был уличён в домашнем насилии.
«Мой папа был очень умным человеком. Он говорил: кто пьёт, тот пить не перестанет. Это нарастающая агрессия, у него всё время это. Марат, ты что, как праздник, так сразу напиваешься? Всё время бьёшь этих несчастных женщин, ей-богу. Как считаешь, вот в этот раз какое тебе наказание нужно назначить? Тебя пора наказывать. Давно пора! Эти женщины почему-то на тебя никуда в итоге не подавали. Но ты живёшь среди людей! Тебя показывают по центральному телевидению опять с этой же историей… Ну, раз на вилы наступил. Ну, второй раз… Но куда ж ты опять, дружок?! И так каждые два года на экране. Лучше бы ты снимался в кино.
Говорите, лечиться ему надо? Нет, лечиться не надо. Кто пьёт, тот пить не перестанет. Ему давно лечиться надо было. Он добрый и прекрасный человек, но когда трезвый. Почему вся страна должна заботиться, что ему надо сделать? Пока все заботятся, он избивает всех и всё. Ну что это такое… Он что, маленький? Он что, совершенно глупый, идиот? Если так, его надо изолировать от общества. Пусть тогда немножко посидит», — сказала Тарасова в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
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