«Это ей сейчас кажется, что она сама себя тренировала». Тарасова высказалась о Родниной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала конфликт с фигуристкой Ириной Родниной. Роднина утверждала, что Тарасова сыграла незначительную роль в её успехах. При этом под руководством тренера фигуристка на Олимпиаде-1980 стала трёхкратной олимпийской чемпионкой.
«Это ей сейчас кажется, что она сама себя тренировала. Ну, пусть она этим живёт. Я не против. Мне всё равно. Изначально она пришла ко мне на два года. Если бы я была некомпетентна, она бы меня поменяла. Но Роднина никуда не уходила и осталась со мной на шесть долгих лет. И это были очень тяжёлые годы. Она рожала ребёнка, выходила на лёд после родов — первая и единственная. Такого никогда не было. У меня были хорошие программы, и мы отработали очень много новых элементов, которых тогда никто не делал. И она всегда выглядела лучше всех», — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».
Также ранее Тарасова рассказала, как Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, хотя у той был рак четвёртой степени и она даже не могла пить воду. После этого Роднина жёстко ответила Тарасовой, подвергнув сомнению психическое состояние тренера.
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