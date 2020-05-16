Тренер Гончаренко: Загитова и Медведева не раз доказали, что достойны быть в сборной
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала обнародование состава сборной России. Гончаренко отметила справедливость включения в сборную Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
«Получается, обе они без результата на чемпионате России, но они не раз доказали, что достойны быть в сборной. Абсолютно неправильно было бы не включить их. Место в команде надо заслужить, и Женя с Алиной заслужили.
Неважно, будут он соревноваться с первых турниров или не будут, потому что местом в сборной им дали шанс для подготовки. И они заслужили этот шанс.
И Медведева, и Загитова должны иметь возможность тренироваться, имея поддержку со стороны федерации», — цитирует Гончаренко РИА «Новости».
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