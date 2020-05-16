Тренер Гончаренко: Загитова и Медведева не раз доказали, что достойны быть в сборной

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала обнародование состава сборной России. Гончаренко отметила справедливость включения в сборную Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Получается, обе они без результата на чемпионате России, но они не раз доказали, что достойны быть в сборной. Абсолютно неправильно было бы не включить их. Место в команде надо заслужить, и Женя с Алиной заслужили.

Неважно, будут он соревноваться с первых турниров или не будут, потому что местом в сборной им дали шанс для подготовки. И они заслужили этот шанс.

И Медведева, и Загитова должны иметь возможность тренироваться, имея поддержку со стороны федерации», — цитирует Гончаренко РИА «Новости».