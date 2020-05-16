Медведева: часто чувствую себя одиноко, только тренеры и семья понимают, через что прохожу

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о занятиях фигурным катанием. Спортсменка призналась, что из-за упорных тренировок часто чувствует себя одиноко.
«Часто чувствую себя одиноко, потому что только тренеры и семья понимают, через что мне постоянно приходится проходить. Но, с другой стороны, я очень рада, что на любых соревнованиях болельщики видят только финальный результат, когда я выступаю в красивом костюме и с косметикой, и не видят тренировки. Потому что на это очень трудно смотреть чаще всего. Но именно они приносят результат.
Я очень люблю прыжки, поэтому и выступаю в одиночном катании. Но в то же время, особенно с тех пор, как я начала тренироваться с Брайаном Орсером, я полюбила катание. Как вкладывать душу в своё катание. Возможно, это даже сложнее, чем прыжки, хоть я их тоже люблю», — приводит слова Медведевой Sports.ru со ссылкой на прямой эфир россиянки в «инстаграме» Флорана Амодио.
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