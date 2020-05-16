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Этап юниорского Гран-при в Кошице отменён. Он должен был пройти с 2 по 5 сентября

Этап юниорского Гран-при в Кошице отменён. Он должен был пройти с 2 по 5 сентября
Фигурное катание / Гран-при 0

Этап юниорского Гран-при в Кошице (Словакия), который был запланирован с 2 по 5 сентября, отменен из-за коронавируса. Отменён и мемориал Ондрея Непелы, который должен был пройти в столице Словакии, Братиславе, с 16 по 19 сентября.

«Ассоциация фигурного катания Словакии уведомила Международный союз конькобежцев (ISU) о решении отменить мероприятия в Кошице и Братиславе в связи с продолжающейся эпидемией COVID-19. Рабочая группа ISU, отвечающая за планирование сезона, в настоящее время оценивает, как эти отмены повлияют на проведение Гран-при среди юниоров и серии челленджеров», – говорится в заявлении на сайте ISU.

Первый этап юниорского Гран-при должен пройти в Ричмонде (Канада) с 26 по 29 августа.

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