Этап юниорского Гран-при в Кошице отменён. Он должен был пройти с 2 по 5 сентября

Этап юниорского Гран-при в Кошице (Словакия), который был запланирован с 2 по 5 сентября, отменен из-за коронавируса. Отменён и мемориал Ондрея Непелы, который должен был пройти в столице Словакии, Братиславе, с 16 по 19 сентября.



«Ассоциация фигурного катания Словакии уведомила Международный союз конькобежцев (ISU) о решении отменить мероприятия в Кошице и Братиславе в связи с продолжающейся эпидемией COVID-19. Рабочая группа ISU, отвечающая за планирование сезона, в настоящее время оценивает, как эти отмены повлияют на проведение Гран-при среди юниоров и серии челленджеров», – говорится в заявлении на сайте ISU.

Первый этап юниорского Гран-при должен пройти в Ричмонде (Канада) с 26 по 29 августа.