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Медведева — о переходе к Орсеру: я просто хотела работать с тренером как с другом

Медведева — о переходе к Орсеру: я просто хотела работать с тренером как с другом
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала решение уйти из группы Этери Тутберидзе и перейти к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

«Олимпийский сезон был одним из самых тяжёлых. Сломала ногу перед началом сезона и везде выступала с травмой. Было очень сложно смотреть на других фигуристов, сидя на диване.
Но я вынесла очень много хорошего из той ситуации. Теперь у меня совершенно новая жизнь. Поняла, что у меня не было бы всего этого, если бы не та Олимпиада.

После Игр у меня была ещё одна травма – спины. И тогда я решила всё изменить. Сначала в Канаде было очень сложно, всё вокруг было новым. И целый день говорить по-английски было тоже сложно, у меня просто мозг уставал.

Но уже через две недели всё стало нормально. Но разница в культуре, менталитете правда очень большая. Хотя это не важно. Главное, рядом Брайан и Трейси.

Когда решила всё изменить, Орсер был единственным вариантом. Мне так казалось тогда. Я ведь уезжала не за сумасшедшим результатом, не для того, чтобы победить всех в следующем сезоне и доказать, что я самая сильная.

Я сделала и так очень много в фигурном катании, выиграла тоже очень много. Просто хотела работать с тренером как с другом. Знала, что мы с Брайаном поймём и, главное, услышим друг друга», — цитирует Медведеву Sports.ru со ссылкой на прямой эфир спортсменки с Флораном Амодио в «Инстаграме».

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