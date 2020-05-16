Тарасова – о Родниной: она дура законченная! Мне её жалко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жёстко раскритиковала фигуристку, а ныне депутата Государственной думы РФ Ирину Роднину. Ранее Тарасова рассказала, как Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, хотя у той был рак четвёртой степени и она даже не могла пить воду. После этого Роднина жёстко ответила Тарасовой, подвергнув сомнению психическое состояние тренера.
«Главное, что слетело-то у неё (с мозгами. — Прим. «Чемпионата»). Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призёром чемпионата США, а я – с Алёшей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко», – цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».
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