Тарасова – о Родниной: она дура законченная! Мне её жалко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жёстко раскритиковала фигуристку, а ныне депутата Государственной думы РФ Ирину Роднину. Ранее Тарасова рассказала, как Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, хотя у той был рак четвёртой степени и она даже не могла пить воду. После этого Роднина жёстко ответила Тарасовой, подвергнув сомнению психическое состояние тренера.

«Главное, что слетело-то у неё (с мозгами. — Прим. «Чемпионата»). Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призёром чемпионата США, а я – с Алёшей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко», – цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».