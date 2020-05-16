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Пятилетняя дочка Навки и Пескова прочитала стихотворение про семью

Пятилетняя дочка Навки и Пескова прочитала стихотворение про семью
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Пятилетняя дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда очень эмоционально прочитала стихотворение о семье, чтобы поддержать родителей. Навка и Песков недавно были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. Надя ждёт выздоровления родителей дома с няней.

«Моя вселенная!» — подписала видео, опубликованное на её странице в «Инстаграме», Навка.

«Летит, летит планета по имени Земля.
На ней зимой и летом живёт моя семья!
Сквозь радости, печали мы мчимся день за днём.
Земля кружит, качаясь, но мы не упадём.
Нас притяженье держит магнитное Земли
И крепкий, прочный стержень родной моей семьи!»

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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