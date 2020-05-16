Пятилетняя дочка Навки и Пескова прочитала стихотворение про семью

Пятилетняя дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда очень эмоционально прочитала стихотворение о семье, чтобы поддержать родителей. Навка и Песков недавно были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. Надя ждёт выздоровления родителей дома с няней.

«Моя вселенная!» — подписала видео, опубликованное на её странице в «Инстаграме», Навка.

«Летит, летит планета по имени Земля.

На ней зимой и летом живёт моя семья!

Сквозь радости, печали мы мчимся день за днём.

Земля кружит, качаясь, но мы не упадём.

Нас притяженье держит магнитное Земли

И крепкий, прочный стержень родной моей семьи!»

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».