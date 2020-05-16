Пятилетняя дочка Навки и Пескова прочитала стихотворение про семью
Пятилетняя дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда очень эмоционально прочитала стихотворение о семье, чтобы поддержать родителей. Навка и Песков недавно были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. Надя ждёт выздоровления родителей дома с няней.
«Моя вселенная!» — подписала видео, опубликованное на её странице в «Инстаграме», Навка.
«Летит, летит планета по имени Земля.
На ней зимой и летом живёт моя семья!
Сквозь радости, печали мы мчимся день за днём.
Земля кружит, качаясь, но мы не упадём.
Нас притяженье держит магнитное Земли
И крепкий, прочный стержень родной моей семьи!»
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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