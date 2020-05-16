«Сова, ты чихнула». Плющенко выгнал Рудковскую из дома в юмористической сценке

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга, известный продюсер Яна Рудковская, разыграли сценку из мультфильма о Винни-Пухе. Медвежонок Евгений выпроводил из дома Сову Яну и запрыгал от радости.
«Мечты сбываются!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «инстаграме».
С именем Плющенко в последнее время связаны сразу два громких скандала. Во-первых, в академию Евгения решила перейти двукратная чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова, которая ранее тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.
Второй скандал был связан с публикацией в издании «Стархит» новости о психическом заболевании, которым якобы страдает семилетний сын спортсмена. Новость была снята с публикации только после обращения семьи Плющенко в суд.
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