«Это я, когда...» Слуцкая опубликовала яркое фото и попросила подписчиков закончить фразу

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая решила поиграть с подписчиками и попросила их продолжить фразу.

«Поиграем? Посмотрите фото и продолжите фразу: «Это я, когда...». А победителю с лучшей подписью я отправлю видеопривет! Жду комментарии», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

Приводим некоторые продолжения от подписчиков:

…когда вспомнила про себя и устроила себе день эгоизма, пофигизма и отдыха!

…когда знаю, что я чемпионка!

…когда плюнула на всё после ОИ, потому что всё равно лучшая!

…когда закончился карантин.

…когда наконец-то разрешили выйти на лёд после самоизоляции.

…когда вернули стоимость лутца.

…когда счастливая!!!

…когда младшая дочь стала спать всю ночь.

…когда решила похулиганить!

…когда кайфую от жизни на льду!