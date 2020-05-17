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«Это я, когда...» Слуцкая опубликовала яркое фото и попросила подписчиков закончить фразу

«Это я, когда...» Слуцкая опубликовала яркое фото и попросила подписчиков закончить фразу
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая решила поиграть с подписчиками и попросила их продолжить фразу.

«Поиграем? Посмотрите фото и продолжите фразу: «Это я, когда...». А победителю с лучшей подписью я отправлю видеопривет! Жду комментарии», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

Приводим некоторые продолжения от подписчиков:

…когда вспомнила про себя и устроила себе день эгоизма, пофигизма и отдыха!
…когда знаю, что я чемпионка!
…когда плюнула на всё после ОИ, потому что всё равно лучшая!
…когда закончился карантин.
…когда наконец-то разрешили выйти на лёд после самоизоляции.
…когда вернули стоимость лутца.
…когда счастливая!!!
…когда младшая дочь стала спать всю ночь.
…когда решила похулиганить!
…когда кайфую от жизни на льду!

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