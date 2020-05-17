23-летняя Туктамышева: в 30 лет начинаешь наслаждаться, а не бояться того, что стареешь

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к возрасту. В частности, 23-летняя спортсменка призналась, что перестала бояться 30-летия.



«Не знаю, что я хочу делать через 10 лет. Понятно, что дети, семья. Для меня человек за 30 — уже создавшаяся, очень интересная личность. Мы сейчас не так интересны, на нас пока просто приятно смотреть, потому что мы молоденькие и хорошенькие.



Многие боятся возраста в 30 лет. Я тоже в какой-то момент боялась это число. Это реально старт всего. Тебе море по колено. Когда ты это понимаешь, вся твоя жизнь начинает играть новыми красками. Ты начинаешь наслаждаться, а не бояться того, что стареешь», — цитирует фигуристку «Матч ТВ» со ссылкой на трансляцию в "Инстаграме" Бетины Поповой.