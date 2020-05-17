Финская фигуристка Корпи — о критике Тарасовой: к счастью, я не понимаю русского языка
Бывшая финская фигуристка Киира Корпи, серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, пятикратная чемпионка Финляндии, выразила отношение к критике со стороны заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Ранее Киира, завершившая карьеру в 2015 году, назвала «детскую фабрику» тренера Этери Тутберидзе признаком бесчеловечной культуры. Тарасова ответила на это, что Корпи не должна оценивать её работу, поскольку не в курсе специфики деталей тренерской профессии.
«К счастью, не понимаю русского языка. Знаю, что мои слова расстроили некоторых людей, например Тарасову. Но при этом нашлись и те, кто поблагодарил меня за высказывания об этих проблемах», — цитирует Корпи Yle.
Тарасова: неправда, что за успехами учениц Тутберидзе стоят десятки сломанных судеб
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