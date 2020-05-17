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Бестемьянова обвинила прессу в громком конфликте Тарасовой и Родниной

Бестемьянова обвинила прессу в громком конфликте Тарасовой и Родниной
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и её бывшей подопечной трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

«Мне кажется, СМИ неправильным образом подают информацию. Бред какой-то! В этом виновата пресса. Кто-то из СМИ подловил и одну, и другую. Все быстренько вывели куда нужно. Это выгодно СМИ, а не Родниной и Тарасовой», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Напомним, Тарасова рассказала, как Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, хотя у той был рак четвёртой степени и она даже не могла пить воду. После этого Роднина жёстко ответила Тарасовой, подвергнув сомнению психическое состояние тренера. Ответом на это стало прямое оскорбление Тарасовой, которая назвала оппонентку «законченной дурой».

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