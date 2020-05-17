Дочь Пескова: я не живу на деньги народа

Елизавета, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и падчерица олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, ответила на критику подписчиков своего "инстаграма" — многие из пользователей обвиняют 21-летнюю девушку в том, что она «живёт на государственные деньги».
«Знаете, я лично не пользуюсь этим имуществом и живу в Москве на съёмной квартире. Работаю, учусь и тоже плачу налоги. Я не отвечаю за действия родителей. Не живу на деньги народа, так как родители давно меня не обеспечивают. Очень давно состою в отношениях, и живём мы отдельной, своей жизнью.
Вы считаете правильным обвинять меня во всех бедах страны? Да, у меня действительно больше возможностей в жизни, чем у многих. Я никогда не отрицала этого. Стараюсь правильно ими пользоваться. Осуждать меня из-за недовольства правительством как минимум глупо и пусто, как вы говорите», — написала Пескова в комментариях, после чего закрыла их для сторонних пользователей.
Напомним, вся семья Песковых заразилась коронавирусом. Дмитрий Песков рассказал, при каких обстоятельствах узнал об этом.
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