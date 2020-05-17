Туктамышева рассказала, какой из этапов соревнований является её любимым

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о показательных выступлениях — её любимом этапе соревнований.
«День, когда чувствуешь опустошение, но в то же время облегчение, радость и кайф.
⠀
Это один из моих любимых этапов на соревнованиях — когда закончилась произвольная программа и начинаются показательные выступления. Если ты, конечно, попадаешь на них.
⠀
А вообще, показательные — это любовь. Особенная атмосфера: крутые номера, каждый катает то, что действительно любит, и в целом настроение очень лёгкое и позитивное.
⠀
Увидела в телефоне фотографию, и сразу ностальгия. На фото как раз момент, когда еду на тренировку показательных, а накануне выложилась на 100% на Гран-при в Китае», — написала Елизавета в "Инстаграме".
Ранее 23-летняя фигуристка порассуждала о возрасте. По её мнению, в 30 лет жизнь только начинается.
- 17 мая 2020
-
13:43
-
12:55
-
12:31
-
12:00
-
09:52
-
00:19
- 16 мая 2020
-
22:54
-
21:56
-
19:41
-
19:12
-
17:51
-
16:33
-
15:32
-
14:54
-
14:47
-
14:08
-
13:54
-
12:51
-
12:25
-
12:08
-
11:38
-
10:02
-
09:33
-
00:46
- 15 мая 2020
-
23:46
-
22:51
-
22:25
-
20:20
-
20:00
-
19:30
-
19:04
-
18:00
-
15:54
-
15:09
-
15:02