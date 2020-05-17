Туктамышева рассказала, какой из этапов соревнований является её любимым

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о показательных выступлениях — её любимом этапе соревнований.



«День, когда чувствуешь опустошение, но в то же время облегчение, радость и кайф.

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Это один из моих любимых этапов на соревнованиях — когда закончилась произвольная программа и начинаются показательные выступления. Если ты, конечно, попадаешь на них.

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А вообще, показательные — это любовь. Особенная атмосфера: крутые номера, каждый катает то, что действительно любит, и в целом настроение очень лёгкое и позитивное.

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Увидела в телефоне фотографию, и сразу ностальгия. На фото как раз момент, когда еду на тренировку показательных, а накануне выложилась на 100% на Гран-при в Китае», — написала Елизавета в "Инстаграме".

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