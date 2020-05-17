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Кобелев: за чем следить в фигурном катании? Детям по 10 лет, а из них звёзд уже делают

Кобелев: за чем следить в фигурном катании? Детям по 10 лет, а из них звёзд уже делают
Фигурное катание / Гран-при 0

Бывший главный тренер ФК «Динамо» Москва Андрей Кобелев рассказал об отношении к фигурному катанию.

«Слежу ли за фигурным катанием? Нет, а сейчас за чем там следить-то? Кто-то куда-то перешёл, кто-то пришёл.

Детям по 10 лет, а из них звёзд уже делают. Это раз. А во-вторых, сейчас уже два месяца как соревнований нет», — цитирует Кобелева официальный сайт телекомпании «Новый век».

51-летний Кобелев — бывший игрок «Динамо», «Зенита» и испанского «Бетиса». В его активе один матч за сборную России. Начав тренерскую карьеру, работал в «Динамо» и «Крыльях Советов».

Напомним, главной темой мая в российском фигурном катании является скандальный переход 15-летней Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

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