Миненков: мой дом — единственное место, где можно встретить Тарасову и Роднину вместе

Двукратный чемпион мира в танцах на льду советский фигурист Андрей Миненков, выступавший в дуэте со своей будущей супругой Ириной Моисеевой, поделился мнением о конфликте своего бывшего тренера Татьяны Тарасовой и её бывшей подопечной трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

«Их конфликт продолжается до сих пор, потому что, видимо, обе очень болезненно восприняли произошедшее. Действительно, говорят, что единственное место, где их можно встретить вместе, — это дом Моисеевой и Миненкова. Когда мы их приглашаем, они приходят. Хотя, мне кажется, сейчас масштаб этого скандала немного преувеличивают. Думаю, у них уже нет причин для того, чтобы остро конфликтовать», — приводит слова Миненкова RT.

Напомним, Тарасова рассказала, как Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, хотя у той был рак четвёртой степени и она даже не могла пить воду. После этого Роднина жёстко ответила Тарасовой, подвергнув сомнению психическое состояние тренера. Ответом на это стало прямое оскорбление Тарасовой, которая назвала оппонентку «законченной дурой».