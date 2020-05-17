Алексей Ягудин пожарил шашлыки под комментарий Свинки Пеппы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин на своей странице в «Инстаграме» показал, как готовит шашлыки из свинины на семейный ужин под комментарий из мультфильма «Свинка Пеппа».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ягудин стал победителем Олимпийских игр 2002 года, он четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы) и трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный чемпион мира среди профессионалов.

После окончания карьеры фигуриста в 2003 году Ягудин работает на телевидении, участвует в ледовых шоу и театральных постановках, снимается в кино.

Алексей женат на олимпийской чемпионке Игр-2006 в парном катании, двукратной чемпионке мира Татьяне Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочерей – десятилетнюю Елизавету и четырёхлетнюю Мишель.