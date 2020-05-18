Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днём рождения. Она ответила

Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днём рождения. Она ответила
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Команда тренера Этери Тутберидзе в своём «инстаграме» поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с днём рождения. Сегодня, 18 мая, олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании исполнилось 18 лет. Поздравление составлено в стихотворной форме:

«Тебе сегодня восемнадцать,
Взрослеть, казалось бы, пора,
Но мы желаем не стесняться
Быть и ребёнком иногда.

Желаем радоваться жизни,
Ценить природы чистоту,
Гордиться и любить Отчизну,
Своих родных, свою семью.

Найди свой путь, своё призвание,
Своей достигни высоты.
Пусть все исполнятся желания,
Пускай все сбудутся мечты».

«Спасибо большое», — написала Загитова в комментариях.

Также посмотрите видео, как Загитова с младшей сестрой Сабиной исполнили зажигательный танец.

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020