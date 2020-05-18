Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днём рождения. Она ответила
Команда тренера Этери Тутберидзе в своём «инстаграме» поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с днём рождения. Сегодня, 18 мая, олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании исполнилось 18 лет. Поздравление составлено в стихотворной форме:
«Тебе сегодня восемнадцать,
Взрослеть, казалось бы, пора,
Но мы желаем не стесняться
Быть и ребёнком иногда.
Желаем радоваться жизни,
Ценить природы чистоту,
Гордиться и любить Отчизну,
Своих родных, свою семью.
Найди свой путь, своё призвание,
Своей достигни высоты.
Пусть все исполнятся желания,
Пускай все сбудутся мечты».
«Спасибо большое», — написала Загитова в комментариях.
Также посмотрите видео, как Загитова с младшей сестрой Сабиной исполнили зажигательный танец.
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