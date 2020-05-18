Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днём рождения. Она ответила

Команда тренера Этери Тутберидзе в своём «инстаграме» поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с днём рождения. Сегодня, 18 мая, олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании исполнилось 18 лет. Поздравление составлено в стихотворной форме:

«Тебе сегодня восемнадцать,

Взрослеть, казалось бы, пора,

Но мы желаем не стесняться

Быть и ребёнком иногда.

Желаем радоваться жизни,

Ценить природы чистоту,

Гордиться и любить Отчизну,

Своих родных, свою семью.

Найди свой путь, своё призвание,

Своей достигни высоты.

Пусть все исполнятся желания,

Пускай все сбудутся мечты».

«Спасибо большое», — написала Загитова в комментариях.

Также посмотрите видео, как Загитова с младшей сестрой Сабиной исполнили зажигательный танец.