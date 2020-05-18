Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Алина Загитова призналась, что в день рождения съест «чуть-чуть тортика»

Алина Загитова призналась, что в день рождения съест «чуть-чуть тортика»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как празднует день рождения. Сегодня, 18 мая, ей исполнилось 18 лет.

Загитова призналась, что позволит себе немного сладкого, но в целом старается себя ограничивать.

«Уже с самого утра много поздравлений, всем отвечаю. Конечно же, очень радостное событие для меня, 18 лет раз в жизни бывает. Обычно я не справляю дни рождения – просто тренировки или же справляю в отпуске. Но сейчас самоизоляция, все сидим дома. Буду справлять день рождения вместе со своей семьёй.

Я люблю сладкое – ни для кого это уже не секрет. Чуть-чуть тортика съем.

Сейчас особенно ограничиваешь себя. Всё-таки я стараюсь поддерживать свою форму, но безо льда это очень сложно. Поэтому приходится себя ещё сильнее ограничивать в еде», — рассказала спортсменка в эфире Первого канала.

Алина Загитова показала подарки на 18-летие. Фото
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020