Алина Загитова призналась, что в день рождения съест «чуть-чуть тортика»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как празднует день рождения. Сегодня, 18 мая, ей исполнилось 18 лет.
Загитова призналась, что позволит себе немного сладкого, но в целом старается себя ограничивать.
«Уже с самого утра много поздравлений, всем отвечаю. Конечно же, очень радостное событие для меня, 18 лет раз в жизни бывает. Обычно я не справляю дни рождения – просто тренировки или же справляю в отпуске. Но сейчас самоизоляция, все сидим дома. Буду справлять день рождения вместе со своей семьёй.
Я люблю сладкое – ни для кого это уже не секрет. Чуть-чуть тортика съем.
Сейчас особенно ограничиваешь себя. Всё-таки я стараюсь поддерживать свою форму, но безо льда это очень сложно. Поэтому приходится себя ещё сильнее ограничивать в еде», — рассказала спортсменка в эфире Первого канала.
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