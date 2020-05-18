«Ты для счастья рождена». Дочь Тутберидзе поздравила Загитову с днём рождения

Диана Дэвис, дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с днём рождения. Сегодня, 18 мая, олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании исполнилось 18 лет.

Поздравление составлено в стихотворной форме.

«Алина, с днём рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего, будь счастлива!

Своей подруге милой

Так хочется мне пожелать,

Чтоб родные рядом были,

Чтоб не смела унывать.

Будь прелестна, словно ангел,

Будь здорова, будь стройна.

А любовь пусть не обманет.

Ты для счастья рождена!» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с Загитовой.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» дочери Тутберидзе.

Ранее Алина Загитова показала фотографию подарков, которые ей подарили на 18-летие.