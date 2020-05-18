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Анна Семенович показала фото времён выступлений в фигурном катании

Анна Семенович показала фото времён выступлений в
Анна Семенович показала фото времён выступлений в фигурном катании
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, которая ранее выступала в фигурном катании, выложила в «сториз» своего «инстаграма» старую фотографию. Она не уточнила, когда сделан снимок — можно предположить, что примерно в 1990-х годах. На фото рядом с ней (слева) — другая бывшая фигуристка Анастасия Гребёнкина.

«Тогда не было мобильников и про вирус никто не слышал! Было просто хорошо», — подписала фото Семенович.

Фото: https://www.instagram.com/stories/ann_semenovich/?hl=ru

Напомним, Анна Семенович в паре с Владимиром Фёдоровым дважды выигрывала турнир Finlandia Trophy: в 1996 и 1997 годах. Кроме того, в 1992 году она паре с Денисом Самохиным заняла восьмое место на чемпионате мира среди юниором. Также она становилась призёром чемпионата России и таких турниров, как NHK Trophy и Skate America.

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